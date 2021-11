Calcio: Mazzola, 'il derby meritava di vincerlo l'Inter'

Roma, 8 nov. - (Adnkronos) - Il derby di ieri? “Sicuramente meritavamo di vincere noi dell'Inter. Anche se io avrei fatto tirare anche il secondo rigore a Calhanoglu, hanno sbagliato a non farlo calciare a lui”. Lo dice a 'Un Giorno da Pecora', l'ex calciatore di Inter e Nazionale Sandro Mazzola. Meglio Antonio Conte o Simone Inzaghi? “A me piaceva Conte ma è stato giusto cambiare". Chi vincerà il campionato? “Milan e Juve li lasciamo fuori. La lotta sarà tra Napoli e Inter. E alla fine vincerà l'Inter...” Oggi la bandiera nerazzurra festeggia 79 anni. “Me ne sento 59...sono ancora in forma, potrei giocare ancora un quarto d'ora, magari l'ultimo, entro quando gli altri sono stanchi”.