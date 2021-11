Firenze, 8 nov. - (Adnkronos) - "Abbiamo qualche giocatore con problemi fisici. Zaniolo e Pellegrini non stanno bene, oggi tornano a casa. Per Barella non sembra sia nulla di preoccupante ma valuteremo in questi giorni. Gli altri dovrebbero essere ok". Così il ct azzurro Roberto Mancini, in conferenza stampa a Coverciano, a 4 giorni dalla sfida con la Svizzera decisiva per la qualificazione al mondiale 2022.