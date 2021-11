Bridges chiude la prima edizione e avvia una piattaforma digitale

Si è chiusa con soddisfazione di tutti i partecipanti la prima edizione di “BRIDGES: From Gold to Crypto”, il primo festival dedicato alle innovazioni basate su Bitcoin e tecnologie blockchain.

Nei giorni 6 e 7 novembre, la sede del Campus economico San Giobbe dell’Università Ca’ Foscari di Venezia ha ospitato un pubblico estremamente variegato per età, professionalità e livello di competenza, accomunato dalla curiosità per l’ecosistema Bitcoin e dal desiderio di comprendere le implicazioni dell’innovazione abilitata dalle tecnologie blockchain sul mondo economico e sociale a livello globale.

Oltre 200 persone hanno scelto di partecipare alle conferenze aperte che hanno consentito di comprendere la visione di osservatori e studiosi quali Massimo Chiriatti, Giacomo Zucco, David Orban e di conoscere le esperienze e i progetti di migliaia di imprenditori e manager in ambito agri-food, fintech, fashion, real estate, arte, musica. Particolarmente seguite le testimonianze di Stiven Muccioli, Marco Amadori, Federico Garaventa, Massimo Franceschet e Gian Luca Comandini.

I tre curatori del Festival - Sara Roversi, Ernesto Sirolli e Fabio Fracas – hanno favorito il dialogo tra i partecipanti e fatto emergere le condizioni possibili per costruire ponti tra persone che si sono interessate al mondo delle crittovalute per motivazioni di natura culturale, imprenditoriale o sociale.

“La ricerca scientifica poggia sull’esistenza di domande. È il processo che riusciamo a innescare a partire dalle domande - non dalle azioni- a consentire di elaborare risposte ai bisogni”, ha evidenziato Fabio Fracas, fisico, curatore dell’area tematica Innovazione. “Ecco perché Bridges ha colpito nel segno, dimostrando che il confronto tra mondi diversi consente di innescare nuove riflessioni e di favorire nuove iniziative a vantaggio dell'innovazione sostenibile in tutto il mondo”.

"La prima edizione di Bridges è nata dalla voglia di sperimentare un modello nuovo di confronto sull’impatto e sulle potenzialità di Bitcoin e crittovalute”, ha dichiarato Lia Correzzola, Direttrice di Satoshi Design, che ha organizzato l'evento di Venezia. “La prima edizione ci ha portato tutti a riconoscere che un cambiamento di grande impatto è in corso ed è inarrestabile. Crediamo di aver favorito una maggiore sensibilità e apertura nei confronti di fenomeni che non è possibile eludere. Per questo abbiamo deciso di lanciare una piattaforma digitale per una condivisione delle esperienze di maggiore beneficio e interesse per tutti".