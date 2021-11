Aifi plaude ai due miliardi stanziati per il venture capital

Primo via libera alla camera per l’emendamento che permette il passaggio di una quota del Patrimonio Destinato al Fondo nazionale innovazione per il venture capital. AIFI è estremamente soddisfatta per l’emendamento dell'Onorevole Giacomoni al Dl infrastrutture approvato dalle Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera; l’associazione aveva già promosso la rapida destinazione di risorse alle Pmi, attraverso il Private capital, sia del Patrimonio Destinato sia del Pnrr. Grazie a questo ulteriore e importante tassello si può far fare il salto di crescita al nostro mercato e colmare il divario tra il nostro mercato e quello degli altri paesi europei.