Quirinale: Prodi, 'per Costituzione Capo Stato dura in carica sette anni'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Un Presidente della Repubblica viene eletto per sette anni, poi se lui pensa di andar via dopo un anno oppure accetta con questo pensiero recondito non è certo anticostituzionale, ma il voto elegge il Presidente della Repubblica per sette anni. Poi può durare anche un giorno se uno si dimette il giorno dopo, questo non ha nulla a che fare con la necessità del rispetto della Costituzione, che dice sette anni e amen". Lo dice Romano Prodi, intervistato da Maria Latella a 'Il Caffè della domenica' su 'Radio 24 Il sole 24 ore'.