Pari opportunità: Bonetti, 'congedo obbligatorio di paternità è passaggio storico'

Milano, 7 nov. (Adnkronos) - "Nel Family act, calendarizzato per i prossimi giorni alla Camera, è prevista una riforma sulle politiche familiari. Il congedo obbligatorio di paternità per la prima volta nel nostro paese viene riconosciuto come strutturale e stabile per affermare che della cura e dell'educazione dei figli se ne devono occupare anche gli uomini e questo toglie un meccanismo di disparità di ingresso nel mondo del lavoro. Questo è un passaggio storico importante". Così il ministro per le Pari Opportunità, Elena Bonetti, interviene al forum Elle Active in corso a Milano.