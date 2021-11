M5S: verso assemblea eletti con Conte mercoledì, punto anche su Colle**

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - L'assemblea congiunta dei deputati e dei senatori M5S -non ancora convocata- si terrà in settimana, con ogni probabilità nella giornata di mercoledì. A chiederla sarebbe stato lo stesso leader Giuseppe Conte, per affrontare i temi politici più attuali. Tra questi, riferiscono fonti di primo piano all'Adnkronos, anche la partita del Quirinale, con diversi parlamentari che spingono per affrontare subito il nodo Colle e definire al più presto la linea del Movimento.