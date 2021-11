Italia-Algeria: Mattarella inaugura ad Algeri giardino intitolato a Enrico Mattei

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita di Stato in Algeria, ha inaugurato ad Algeri un giardino dedicato alla memoria di Enrico Mattei. "Siamo molto grati all'Algeria, perché la figura di Mattei simboleggia in modo molto forte la lunga amicizia tra i nostri due Paesi", aveva affermato ieri il Capo dello Stato al termine dell'incontro con l'omologo algerino, Abdelmadjid Tebboune.

"Enrico Mattei fu una delle personalità italiane più importanti del dopoguerra e uno dei costruttori della Repubblica Italiana", aveva anche sottolineato in un'intervista al quotidiano algerino 'Libertè'. "Tenace e convito difensore dei valori democratici, seppe contribuire alla crescita civile e sociale della nostra comunità nazionale, prima attraverso la sua attiva partecipazione alla Resistenza italiana e poi come politico e protagonista della ripresa economica. La sua visione del mondo e il suo desiderio di superare gli squilibri furono preziosi per la rinascita dell’Italia e per la costruzione di rapporti equi con i Paesi di nuova indipendenza. La sua lezione e la sua esperienza sono più che mai attuali".