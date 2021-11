Fi: Gasparri, 'colpisce silenzio su aggressioni a Carrara'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "A proposito di violenza, quando parte da sinistra non si creano casi eclatanti come avvenuto in altre occasioni. È per questo che voglio solidarizzare fortemente con i militanti di Forza Italia aggrediti nelle ultime ore a Carrara. Protagonisti di questa condotta violenta sono stati esponenti dell'ultra sinistra anarchica. Colpisce il silenzio istituzionale che ha accompagnato questa grave vicenda". Lo afferma il senatore Maurizio Gasparri, componente del Comitato di presidenza di Forza Italia.

"A quanto mi risulta -aggiunge- nemmeno l'amministrazione locale ha avuto parole adeguate per condannare questa vile aggressione. Agli esponenti di Forza Italia vittime di questa violenza piena solidarietà. Ai faziosi che imprecano in alcuni casi è tacciono in altri, una totale commiserazione”.