Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Esprimo la mia vicinanza a Gianni Musetti, Stefania Giannini e Davide Ragini, vittime di una violenta aggressione a Carrara. La violenza non è mai la strada per far valere opinioni differenti. Auspico che i responsabili vengano presto individuati ed assicurati alla giustizia”. Lo scrive su Twitter il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Deborah Bergamini.