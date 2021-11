Famiglia: Gelmini, 'assegno unico aiuto concreto, investiamo su futuro'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - “La pandemia ha messo tutti noi a dura prova, comprese le nostre famiglie: abbiamo cambiato abitudini, priorità, e siamo stati costretti a ritrovare un nuovo equilibrio. In questa fase di ripartenza, vogliamo dare un aiuto concreto a tutte le famiglie italiane. E anche grazie all’impegno del ministro Elena Bonetti, l’assegno unico per i figli sta per diventare realtà: da gennaio sarà possibile farne richiesta, da marzo partirà invece l’erogazione mensile che arriva fino a 180 euro (250 euro dal terzo figlio in poi). Una misura da 20 miliardi di euro all’anno, che coinvolge anche le famiglie con figli maggiorenni a carico o con disabilità. Diamo più forza alle famiglie. Investiamo su di loro per investire sul futuro”. Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.