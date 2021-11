Covid: Prodi, 'con casa che brucia vaccino obbligatorio, complicato lockdown selezionato'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - Un lockdown limitato a chi non si vaccina, come ipotizzato dal Governo austriaco, "più che pensare all'aspetto giuridico lo vedo molto complicato da applicare". Lo dice Romano Prodi, intervistato da Maria Latella a 'Il Caffè della domenica' su 'Radio 24 Il sole 24 ore'.

"Io sulla materia sono un po' estremista, anche se non lo sono mai di natura -aggiunge l'ex premier- quando c'è una pestilenza ci dovrebbe essere il vaccino obbligatorio. Capisco di essere fuori dalla musica che suona in questo momento, però di fronte alla casa che brucia si chiamano i pompieri, questa è una regola di solidarietà".

"Poi quello che fanno gli austriaci -ribadisce Prodi- mi sembra complicato come possono fare queste distinzioni in pratica nella vita quotidiana. La logica di isolare chi non si vaccina perchè non faccia male agli altri è una logica fondamentalmente giusta, poi gli strumenti li applicherà Paese per Paese. Dobbiamo pure finirla con questa pandemia".