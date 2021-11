Covid: Locatelli, 'in settimana riflessione su eventuale abbassamento età terza dose'

Milano, 7 nov. (Adnkronos) - "Cominciamo a concentrarci sulle fasce già identificate. In settimana ci sarà una riflessione coordinata dal ministro della Salute Roberto Speranza se eventualmente abbassare, e fino a che soglia, un'ulteriore estensione per la terza dose, però anche qui ricordiamoci che le priorità sono quelle che abbiamo identificato". Lo afferma Franco Locatelli, coordinatore del Cts e presidente del Consiglio superiore di Sanità, ospite a 'Mezz'ora in più' su Rai3, il quale non ha dubbi sull'opportunità di vaccinare anche i bambini.

"Quando saranno approvati dalle agenzie regolatoria non vedo perché non offrire la vaccinazione alla fascia di età 5-11 anni. Seppur raramente anche i bambini sviluppano forme gravi di malattia, dobbiamo tutelare la loro socialità e i loro percorsi educativi-formativi" mantenendo le scuole aperte.