Tennis: Next Gen Atp, Musetti nel gruppo B con Korda, Baez e Gaston

Milano, 6 nov. - (Adnkronos) - Dal 9 al 13 novembre al Palalido di Milano sono in programma le Next Generation Atp Finals, che tornano dopo un anno di stop causato dalla pandemia Covid. Il vincitore dell'edizione 2019, Jannik Sinner, ha dato forfait preferendo giocare il torneo Atp 250 di Stoccolma. L'unico italiano in gara sarà Lorenzo Musetti: l'azzurro è stato sorteggiato nel gruppo B insieme allo statunitense Sebastina Korda, all'argentino Sebastian Baez e al francese Hugo Gaston. Nel gruppo A - oltre alla teste di serie numero 1 lo spagnolo Carlos Alcaraz - ci saranno lo statunitense Brandon Nakashima, l'argentino Juan Manuel Cerundolo e il norvegese Holger Rune.