Napoli: Migliore (Iv), 'sostegno a Manfredi per riportare città al posto che merita'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Oggi ho incontrato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per portare il sostegno di Italia Viva nella difficilissima sfida di riportare la nostra città al posto che merita nel panorama nazionale”. Così il deputato napoletano di Italia Viva Gennaro Migliore.

"Dopo un approfondito scambio di idee, durante il quale il Sindaco ha illustrato le principali criticità emerse dopo il decennio di governo di De Magistris, si è affrontato il tema della iniziativa parlamentare in vista della legge di bilancio, per fornire tutto il sostegno necessario in termini normativi e di risorse per poter ripartire”.

“Napoli è una città che per troppi anni è rimasta isolata, intrappolata in una retorica populista che l’ha portata al disastro. Manfredi è la persona più adatta per riconnetterla con l’intero sistema istituzionale, italiano e internazionale. Le energie ci sono - conclude Migliore -, bisogna metterle al lavoro. Italia viva c’è e sosterrà questo impegno”.