Motomondiale: Bagnaia, 'stiamo lavorando in modo perfetto, contento per la pole'

Portimao, 6 nov. - (Adnkronos) - "Questa pista mi fa divertire da ieri, stiamo lavorando in modo perfetto. Andiamo bene sia con la media che con la dura, dobbiamo solo decidere per domani. Ho capito come sfruttare l’out lap e riesco ad essere molto competitivo in qualifica. Questo è fondamentale. Sono molto contento”. Così Francesco 'Pecco' Bagnaia dopo aver centrato la pole position nel Gp dell'Algarve. Il ducatista ha poi parlato della possibilità di avere Casey Stoner, ex campione del mondo MotoGp alla guida della moto di Borgo Panigale, come coach l'anno prossimo. "Speriamo che il prossimo anno Ducati ci faccia questo regalo. Lui ha un occhio da pilota e soprattutto non è un pilota qualsiasi, ma una leggenda. Questo cambia, cambia molto. Mi fa molto piacere che sia lì, è attento a tutto. Riesce a riconoscere qualsiasi cosa. A noi manca un coach, lui sarebbe un bel regalo".