Libri, "Atlantide": l'architettura per riflettere su passato e presente

PALERMO (ITALPRESS) - L'architettura come chiave per riflettere sul passato, spiegare il presente e dare uno sguardo profondo alle sfide che ci prospetta il futuro. E' questa una delle chiavi di lettura dell'incontro organizzato dalla Fondazione Sicilia a palazzo Branciforte a Palermo, dove è stato presentato il libro di Carlo e Renzo Piano, "Atlantide - Viaggio alla ricerca della bellezza", recuperando l'appuntamento originariamente in calendario a ottobre 2020 e rinviato a causa della pandemia di Covid-19. Nel frattempo, lo stesso Carlo Piano ha scritto anche "Il cantiere di Berto", incentrato sulla ricostruzione del ponte di Genova, ed è stata l'occasione per sovrapporre diversi temi che emergono da entrambi i libri, oltre che riflettere in maniera più generale su cosa voglia dire fare architettura in un mondo in cui la parola chiave è quella della sostenibilità ambientale, della cura dei nostri spazi, della capacità di attuare quelle buone pratiche che una società di stampo inclusivo ci richiede. Il giornalista e scrittore, figlio di una delle più influenti personalità italiane nel mondo, ha dialogato con il giornalista Rai Davide Camarrone, moderatore dell'evento, e con la docente di Estetica dell'Università degli Studi di Palermo, Elisabetta Di Stefano, sviscerando una serie di argomenti in un dibattito vivo e attuale che ha preso le mosse dalla lettura di alcuni brani del libro scritto a quattro mani, con la forma del dialogo che coglie appieno l'esempio del Simposio di Platone: "Questo libro per me è una sorta di vendetta, mio padre portava me e i miei fratelli in barca in estate quando eravamo ragazzi e passavamo il tempo lì senza poterci dedicare ad altro - ha esordito Carlo Piano - Questo è il racconto di un viaggio per mare, su una nave oceanografica della Marina Militare. Lì ho avuto l'occasione di 'segregare' mio padre, di averlo a disposizione, di rovistare nei cassetti della sua memoria, di fargli confessare i suoi errori e i suoi pentimenti. In mare si confessano cose che sulla terra ferma non si direbbero, è stata dunque l'occasione per estorcergli dei segreti". Nel corso del dibattito, è intervenuto anche Renzo Piano con un videomessaggio registrato: "Costruire è sempre stata la mia passione, è l'opposto del distruggere, spesso è un gesto di speranza e di pace. I muri non vanno costruiti, i ponti sì, in senso reale e metaforico. Un cantiere è un luogo di magia, io sono cresciuto sui cantieri, mio padre era un piccolo costruttore e mi portava all'interno di essi. Costruire è oggi una delle cose più importanti - ha ribadito il senatore a vita - Nella magia dei cantieri c'è una forza straordinaria che è la solidarietà, ed è più facile costruire dove si trova l'orgoglio. Per esempio a Berlino, dopo la caduta del muro, c'erano operai da tutto il mondo. In quel luogo che era stato un posto di intolleranza incredibile si è assistito a questo fenomeno dell'orgoglio che tiene assieme tutti quanti. E lo stesso - ha concluso - si può ritrovare nel ponte di Genova, nell'orgoglio di costruire qualcosa che era stato distrutto dall'incuria e dalla disattenzione". Il focus si è spostato quindi naturalmente sulla vicenda di Genova e del cantiere per la ricostruzione del ponte di Genova, una ferita ancora aperta per la città e per i suoi abitanti: "Anche con il ponte Morandi l'architettura ha dovuto inevitabilmente fare i conti con la storia. Lì è mancata non solo la cura, ma anche l'amore. Senza l'amore nessuna cosa dura a lungo quanto dovrebbe - ha spiegato Carlo Piano - Il ponte Morandi era un'opera straordinaria e rispettava il suo tempo, gli anni '60 del boom economico. Il nuovo ponte è perfettamente genovese, sobrio, costruito quasi chiedendo permesso ai cittadini, attraversando la città con educazione. Cattura la luce del sole e attraverso i pannelli e la restituisce coi lampioni, cattura la pioggia e la usa per lavare i frangivento - ha concluso - Questo ponte sfata il luogo comune sulla taccagneria dei genovesi, io preferisco usare il termine "parsimonia"". Una giornata di alto spessore culturale quella che ha consentito ai presenti di entrare nel mondo di Renzo Piano attraverso le parole del figlio Carlo, nel solco delle attività abitualmente promosse dalla Fondazione Sicilia: "Atlantide è un viaggio nella ricerca della bellezza, la Fondazione Sicilia cerca sempre la bellezza nel nostro patrimonio artistico e culturale - ha sottolineato il presidente Raffaele Bonsignore - Ricordiamoci che palazzo Branciforte è stato restaurato da Gae Aulenti, dimostra la grande attenzione sul recupero del patrimonio siciliano. Con questo libro vogliamo dare una speranza, perché tanto si può fare in Sicilia e abbiamo il dovere di farlo attraverso l'architettura e il restauro, dando un futuro al passato". (ITALPRESS). bil/mgg/red 06-Nov-21 14:11