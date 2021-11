Fondazione Open: Renzi da mandato a legali, 'violazione reiterata precetti costituzionali'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Il senatore Renzi ha dato mandato ai propri legali di agire in tutte le sedi istituzionali per verificare la correttezza delle acquisizioni e delle pubblicazioni di queste ore. Il senatore Renzi prende atto della violazione reiterata di precetti costituzionali e di norme di legge nel silenzio di larga parte della pubblica opinione. E conferma il proprio impegno per ottenere giustizia sia in sede civile che penale". Così l'ufficio stampa di Matteo Renzi.