Conte "Ci batteremo sul Recovery al Sud, i sindaci vanno aiutati"

ROMA (ITALPRESS) - "I sindaci, specie nelle aree da rilanciare, non vanno lasciati soli" nell'utilizzo dei fondi del Pnrr. Lo dice il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte in un'intervista a Repubblica. "Faremo sentire la nostra voce al governo e nelle Camere". Il Movimento "si dotera' di una struttura di monitoraggio sul Pnrr. Non ci basta aver conquistato quei 209 miliardi, ora vogliamo controllare che quei finanziamenti migliorino in tempi certi la vita delle persone". Per Conte "senza il Sud non riparte l'Italia". Draghi "abbracci la causa che il primo cittadino di Napoli Gaetano Manfredi ha aperto" riguardo alla carenza di personale. "I sindaci - prosegue Conte - non possono rischiare il flop del Pnrr, o fallisce il Paese". (ITALPRESS). mgg/red 06-Nov-21 09:05