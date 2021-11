Milano, 6 nov. - (Adnkronos) - "Veniamo da un periodo impegnativo ma abbiamo recuperato le energie. La squadra sta bene, in condizioni ottimali sia in termini mentali che fisici. Siamo preparati per giocare bene questo derby". Così il tecnico del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del derby della Madonnina.