Calcio: Allegri, 'contento per la squadra, abbiamo tenuto mentalmente'

Torino, 6 nov. - (Adnkronos) - "Sono contento innanzitutto di Rugani che non ha giocato praticamente mai quest'anno e di Pellegrini che è entrato ha fatto bene ma in generale di tutta la squadra, soprattutto perché mentalmente abbiamo tenuto bene, questo ci deve rendere contenti per la vittoria di oggi, ma molto arrabbiati per i punti lasciati con il Sassuolo, con l'Empoli, a Udine, a Verona, perché comunque sono punti pesanti per noi, per il campionato". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, ai microfoni di Dazn, dopo la sofferta vittoria per 1-0 sulla Fiorentina. "Con una mentalità diversa, con una cattiveria diversa nel giocare, avremmo portato a casa dei punti, quindi bisogna essere contenti, ma anche arrabbiati, e non dimenticarsi di quello che abbiamo lasciato per strada", aggiunge il tecnico livornese.