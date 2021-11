Tv: addio a William Lucking, il motociclista Piney Winston di "Sons of Anarchy

Los Angeles, 5 nov. - (Adnkronos) - L'attore statunitense William Lucking, noto per aver interpretato il motociclista Piney Winston nella serie tv "Sons of Anarchy" (2008-2011), è morto a Las vegas all'età di 80 anni. La notizia della scomparsa, avvenuta il 18 ottobre, è stata annunciata dal suo amico di lunga data Stephen Macht su Facebook. Amici per 46 anni, Macht ha definito Lucking un "leone, e il suo ricordo sarà sempre una benedizione".

Con la sua imponente figura, Lucking ha interpretato diverse volte il biker: oltre che in "Sons of Anarchy", ha recitato questo tipo di ruolo anche in "Hell's Belles - La donna dei centauri" (1969) e in "Wilde Rover - Uomini Selvaggi" (1971).

Lucking è apparso in oltre 160 tra film e serie tv di successo. Debuttò sul piccolo schermo nel 1968 nella parte di Thomas Flag nella serie "Ironside" e negli anni '70 ha recitato nei più popolari telefilm, come "Una famiglia americana", Agenzia Rockford" e "Pepper Anderson agente speciale". Molte anche le sue presenze in serie tv recenti: "The Mentalist", "Cold case - Delitti irrisolti", "Commander in Chief, "Enterprise", "The Division". Tra i film si segnalano "Erin Brockovich – Forte come la verità", "Judas Kiss", "Effetto Blackout", "L'uomo di sabbia".