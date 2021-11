Sport: Cts, 'no a 100% capienza per Italia-Svizzera, sale al 75% per Atp Finals**

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - Il Cts non ha dato l'ok per l'aumento al 100% della capienza del pubblico dello stadio Olimpico per la partita di qualificazione ai Mondiali di calcio del Qatar, tra Italia e Svizzera, il 12 novembre. La capienza dello stadio resta quindi quella del 75%. Sale invece dal 60% attualmente previsto al 75% e non all'80% come era stato richiesto, la capienza per le Atp Finals di tennis di Torino che prenderanno il via il 14 novembre. Lo apprende l'Adnkronos da fonti del governo. La richiesta della deroga era stata avanzata dal sottosegretario allo sport, Valentina Vezzali. Il parere negativo per l'ampliamento del pubblico allo stadio Olimpico è dovuto, per le preoccupazioni del Cts sulla crescita dei contagi da Covid in particolare nel Lazio. Per quanto riguarda le Atp Finals è stato invece concesso un aumento anche in considerazione del fatto che si disputano in Piemonte e il pubblico del tennis è diverso da quello del calcio e più assimilabile a quello dello spettacolo.