Rugby: Lamaro, 'con All Blacks da capitano sarà emozione incredibile'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - “Sarà un’emozione incredibile. La prima partita da capitano dell’Italia con il pubblico che ritorna allo stadio per le partite della Nazionale Italiana Rugby: sono fattori che mi danno tanta fiducia. Sarà importante gestire le emozioni nella giornata di domani che sicuramente arriveranno. Ci siamo preparati molto bene in queste due settimane a Verona: sono molto contento del lavoro del gruppo”. Lo ha detto Michele Lamaro nella conferenza stampa a conclusione del consueto allenamento di rifinitura in vista del prossimo impegno degli Azzurri che nella giornata di domani affronteranno gli All Blacks alle 14 allo Stadio Olimpico di Roma. "Il nostro obiettivo è focalizzato sulla prestazione. Vogliamo una partita in cui mostriamo il nostro gioco, prendiamo confidenza in difesa e provare ad essere competitivi contro la migliore squadra al mondo”.

“Affronteremo una squadra di grande qualità ed esperienza internazionale. Proveremo a metterli in difficoltà puntando sui nostri punti di forza. In questa settimana il nostro lavoro è stato improntato sulla partita di domani senza pensare ad Argentina o Uruguay: lavoriamo step by step. Siamo pronti per scendere in campo e non vediamo l'ora di poterci confrontare con una delle squadre migliori al mondo”, ha sottolineato il capitano azzurro.