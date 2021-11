Pd: Stefano, 'non più rinviabile chiarimento Emiliano-Casapound'/Rpt

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - L'ufficio stampa del gruppo Pd al Senato fa sapere che il comunicato inviato sul tweet del senatore Dario Stefano ("Ho deciso di autosospendermi dal Pd. Il governatore Emiliano non può rinnovare pubblicamente il sostegno ad un sindaco di Casapound e, contemporaneamente, gestire le dinamiche del Pd. C’è necessità di un chiarimento. Non è più rinviabile") deve considerarsi annullato. "E' stato inviato per errore - fa sapere l'ufficio stampa- è riferito ad un tweet del 5 agosto scorso. Si prega di annullare la notizia".