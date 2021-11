Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Ho deciso di autosospendermi dal Pd. Il governatore Emiliano non può rinnovare pubblicamente il sostegno ad un sindaco di Casapound e, contemporaneamente, gestire le dinamiche del Pd. C’è necessità di un chiarimento. Non è più rinviabile". Lo scrive in un tweet il senatore del Pd Dario Stèfano, presidente della commissione Affari europei.