L'open innovation abbraccia anche il mondo energetico

Il Gruppo Enercom, una delle maggiori realtà italiane private del settore Energy & Utilities, presenta Innovation2Live la piattaforma dedicata all’open innovation nel settore dell’energia: un progetto di innovazione aperta, un vero e proprio laboratorio dedicato alle nuove soluzioni pensate per migliorare la vita delle persone, le città e il clima in un’ottica sempre più sostenibile e rispettosa dell’ambiente.



La piattaforma ospiterà diverse iniziative e avrà due focus principali: la diffusione di una cultura dell'innovazione in tutte le sue declinazioni, attraverso interviste e webinar con esperti del settore e protagonisti che fanno dell’open innovation nell’ambito energetico la propria missione e la selezione di idee e progetti attraverso una call “aperta” sulla piattaforma, rivolta alle startup e scaleup, con l’obiettivo di mettere in campo nuove soluzioni nel settore dell’energia: dalla produzione all’efficientamento energetico fino ad arrivare a tutti i servizi che ruotano attorno allo stesso mercato.



“Negli ultimi anni l’open Innovation è considerata una delle leve di business fondamentali per accelerare il processo di crescita di un’azienda: consente a un’impresa di accedere alle innovazioni “in vendita” sul mercato integrandole con il proprio modello di business, abbatte i costi di R&S e moltiplica le possibilità di sviluppo afferrando idee interne e esterne poco visibili. Fin dalla prima Call4Startup, abbiamo deciso di investire in questo modello di crescita, dando avvio a una serie di iniziative inedite che hanno permesso di intraprendere interessanti collaborazioni con alcune realtà nel settore della Smart Energy” dichiara Cristina Crotti, Presidente del Gruppo Enercom.



“Sostenibilità e innovazione sono i due pilastri che sorreggono la missione del Gruppo Enercom sin dalla nascita e Innovation2live ne è parte integrante; il nostro obiettivo è stimolare e rendere il dibattito attorno a questi temi il più ampio possibile perché crediamo che le città del futuro ma, soprattutto quelle del presente, non possano prescindere dall’innovazione sostenibile per la loro crescita; lavorare nel mercato dell’energia per noi significa accompagnare i cittadini e migliorare la loro qualità di vita in tutti luoghi in cui abitano: abitazioni e centri urbani” conclude Cristina Crotti.



Il primo webinar ed evento di lancio della piattaforma “Open innovation nel mercato dell’energia, come si fa e perché è un investimento che conviene davvero” si è tenuto il 4 novembre: argomento principale, come si progetta da zero un piano di Open Innovation e quali possono essere i benefici attesi; le sfide, gli apprendimenti e i prossimi passi del percorso di innovazione del Gruppo Enercom e le evoluzioni della normativa sull’Open Innovation e di come il Gruppo sta contribuendo a plasmare questo processo.