Inveo lancia Termometro Privacy, test di autovalutazione per consulenti e auditor in ambito Gdpr

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - Inveo, organismo di certificazione accreditato e training center GDPR, ha lanciato su www.in-veo.com un nuovo servizio, libero e gratuito, di autovalutazione privacy. Un vero e proprio Gdpr test center, che accoglie tutti i professionisti della data protection che vogliano mettersi alla prova e auto misurarsi con test e quiz tematici, su più livelli, dedicati al mondo della protezione dei dati personali.

“Siamo felici di inaugurare un nuovo tassello del mosaico della free-culture promossa con il Privacy Tools, il contenitore da cui da più di un anno i visitatori del sito www.in-veo.com possono scaricare liberamente documentazione tecnica e professionale relativa al mondo della privacy” afferma Cinzia Maria Gagliardi, direttore generale di Inveo srl. “Da oggi sul Privacy Tools, oltre a scaricare documentazione tecnica, schemi e checklist, i visitatori potranno anche esercitarsi, avvalendosi del nostro sito come un vero e proprio sparring partner per le attività di formazione, cimentando la propria cultura privacy con test dall’alto profilo professionale, in modo totalmente anonimo e ricevendo istantaneamente lo score ottenuto così da poter affinare sempre più la loro conoscenza”.

Mensilmente il question bank di Inveo verrà aggiornato e arricchito con nuovi quiz e test di autovalutazione, suddivisi per aree tematiche e per livello di difficoltà. “L’iniziativa è continuamente in progress. Il nostro comparto training è da sempre attivo nell’elaborazione di nuove metodologie di formazione e autoapprendimento, all’insegna di un percorso culturale di libero scambio, che stiamo portando avanti da più di due anni” prosegue Gagliardi “Abbiamo pensato a questa nuova risorsa per dar modo ai professionisti di manutenere, migliorare e tenere allenato, aggiornato e in buona salute il proprio bagaglio culturale, in nome dell’accountability. I test di autovalutazione sono rivolti a consulenti, auditor, titolari, responsabili del trattamento e Dpo, sia in vista della preparazione di un esame, che in previsione di una specifica attività in ambito Gdpr. Un vero e proprio termometro del proprio stato di salute culturale”. I quiz verranno svolti in modalità anonima, per garantire al partecipante la corretta riservatezza relativamente alle proprie conoscenze. Basterà andare sul sito di Inveo, registrarsi liberamente alla sezione Privacy Tools e navigare all’interno delle risorse disponibili.