Covid: Maraio (Psi), 'governo attui stretta per proteggere da nuova ondata'

Roma, 5 nov (Adnkronos) - "Il Governo attui politiche strategiche che consentano a tutte le imprese di affrontare con maggiori garanzie, per i lavoratori e per gli imprenditori, i rischi di una nuova ondata. Questo è il momento della responsabilità e la politica ha l’obbligo di non essere divisiva su un tema così delicato. La paura di ritornare alla situazione di un anno fa, pesa sugli italiani". Lo dice il segretario del Psi Enzo Maraio.