Centrosinistra: Bersani, 'l'Unione no, non serve a nessuno'

Roma, 5 nov (Adnkronos) - "Immaginare la cosa in termini di Unione e di quel programmone no, per l'amore di Dio. Letta sta dicendo" di fare "una specie di nuovo Ulivo, che potrebbe degenerare e diventare quella Unione che non serve a nessuno". Lo ha detto Pier Luigi Bersani, a Forrest su RaioUno Rai, parlando del futuro del centrosinistra.

"Chiamiamolo come vogliamo, ma che sia un ricompattamento di una sinistra plurale, varia, che c'è e che si è espressa alle amministrative -ha spiegato Bersani-. E' un universo molto vario che va ricompattato politicamente sulla base di un programma nuovo che parta dal lavoro, senza fermarsi lì, per proporre una alleanza con i 5 stelle per formare un campo progressista".