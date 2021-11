Whirlpool: Fiom, scioperi in tutti gli stabilimenti in solidarietà con Napoli**

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "In solidarietà con le lavoratrici e i lavoratori di Napoli in tutti gli stabilimenti del gruppo Whirlpool si svolgeranno scioperi contro l'arroganza della multinazionale, che ieri ha inviato le prime lettere di licenziamento, e a seguito della sentenza del Tribunale di Napoli che ha rigettato il ricorso presentato da Fim Fiom Uilm sulla condotta antisindacale di Whirlpool". Lo rende noto la Fiom. Oggi sciopero per le ultime 2 ore di tutti i turni a Cassinetta (Varese). Domani si fermeranno per le ultime 2 ore di tutti i turni a Melano, Siena e Comunanza e 1 ora di sciopero è stata proclamata per ogni fine turno a Carinaro.