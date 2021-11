Sostenibilità, Fattori (Nexi): "Al lavoro per cambiamento culturale consumatore"

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Il punto chiave è passare da un livello di sostenibilità a livello corporate con impegni formali all"everyday business', dove si gioca la sfida più grande. Bisogna aiutare il consumatore a prendere consapevolezza dei consumi e di come il loro impatto lavora e si trasferisce verso l'ambiente". Lo ha detto Erika Fattori, Group Brand Strategy Director e Brand & Communication Director di Nexi, nel corso del Salone dei Pagamenti 2021.

"Stiamo lavorando - ha illustrato - sia sulle carte di plastica riciclata degli oceani, anche se il vero passo sarà la completa digitalizzazione eliminando, sia sulla consapevolezza dell'impatto dei consumi, assegnando a ogni categoria un corrispondente di impatto ambientale. E' una cosa molto rilevante che permetterà di traguardare il cambiamento culturale nel consumatore", ha spiegato ancora.

"La sostenibilità è progresso. Progresso per la società e per l'individuo, che sono anche i consumatori e gli esercenti" e in questo scenario di cambiamento "noi mettiamo le competenze e le nostre capacità di investimento e innovazione", ha sottolineato infine Fattori.