Rgby: All Blacks, ct Foster annuncia formazione che affronterà l’Italia, 'siamo pronti'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - Il Ct neozelandese Ian Foster ha annunciato la formazione degli All Blacks che affronterà l’Italia sabato all’Olimpico di Roma (ore 14, diretta Sky Sport e TV8). La formazione vede la giovane coppia di seconde linee formata da Vaa’i e Lord dal primo minuto, con il ventenne Lord alla prima da titolare dopo aver debuttato dalla panchina due settimane fa contro gli Stati Uniti. I due potranno contare sull’esperienza del tallonatore Dan Coles (77 caps), in reparto con i piloni Bower e Lomax, con Sam Cane in maglia numero sette come capitano.

“Abbiamo avuto una splendida settimana qui a Roma, è molto stimolante allenarsi in questa città, sperimentare una nuova cultura nonostante le limitazioni e creare nuova energia come in ogni tour. Siamo pronti e preparati per il weekend, sappiamo che è una grande partita per noi per migliorare le nostre abilità e la capacità di prendere decisioni sul campo, un aspetto su cui ci siamo concentrati in settimana. Abbiamo scelto la squadra per muovere passi avanti sotto questi aspetti del gioco dopo la partita vinta in Galles”, ha spiegato Foster.

“L’Italia ha un nuovo capo allenatore, avranno una nuova filosofia di gioco e questo giocherà a nostro favore, significa che potremo scendere in campo con un po’ di margine. L’Italia sicuramente non è soddisfatta dei più recenti risultati avuti nel Sei Nazioni, ma solitamente l’arrivo di un nuovo staff segna un’inversione di tendenza e sappiamo che giocheranno con grande passione di fronte al loro pubblico”.