Rdc: Floridia, 'indispensabile contro povertà, miglioriamolo'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "In Italia ci sono quasi un milione e mezzo di bambini che vivono in condizioni di povertà. Il Reddito di Cittadinanza rappresenta uno strumento che sta aiutando le loro famiglie a fronteggiare una condizione difficile facendo sentire la presenza dello Stato e la vicinanza delle istituzioni in maniera concretissima. Anche Save The Children, probabilmente l'organizzazione più importante e prestigiosa sul fronte della tutela dei minori, certifica l'importanza e l'impatto del Reddito di Cittadinanza sulle fasce più fragili della nostra popolazione e sui minori in famiglie che versano in condizioni di povertà". Così la sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia, senatrice M5s.

"Si tratta - prosegue - di un monito evidentissimo contro quei politici che non smettono di attaccare questa misura di civiltà, come Matteo Renzi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Miglioriamo il Reddito di Cittadinanza dove serve, ma smettiamola con gli attacchi strumentali, che non ledono il MoVimento 5 Stelle ma semmai mettono in allarme tanti cittadini che grazie a questa misura hanno conosciuto un po' di sollievo, dopo anni di marginalità e di abbandono".