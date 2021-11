Pd: Marcucci, 'per Letta non abbiamo sbagliato nulla, non sono d'accordo'

Roma, 4 nov (Adnkronos) - "Secondo Letta il Pd non ha sbagliato nulla, e quindi il ddl Zan non è diventato legge perché siamo stati bravi. Su questo naturalmente io non sono d’accordo. All’assemblea di gruppo di oggi il confronto è stato franco e diretto. Un grande partito impara a riconoscere gli errori e le sconfitte". Lo dice Andrea Marcucci.

"Mi auguro, insieme a molto colleghi, che per il futuro, il gruppo PD al Senato sappia svolgere un ruolo diverso ed in grado di incidere. Per il momento chiedo scusa a tutti quelli che aspettavano da anni una legge contro l’odio e a difesa dei diritti. Cosa che dovrebbero fare tutti quelli che, insieme a me, non sono riusciti a far approvare una legge necessaria ed a portata di mano.Una occasione persa”, conclude il senatore del Pd.