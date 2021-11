Kazan, 4 nov. - (Adnkronos) - Lorenzo Zazzeri vince la medaglia d'argento nei 50 stile libero ai campionati europei in vasca corta di Kazan. L'azzurro tocca in 20"82 alle spalle dell'ungherese Szebasztian Szabo vincitore in 20"74. Bronzo ex aequo per il russo Vladimir Morozov e Pawel Juraszek in 20"95.