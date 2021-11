Namirial, portfolio company di Ambienta, completa l’acquisizione di Netheos

Ambienta SGR SpA (“Ambienta”), uno fra più grandi asset manager europei interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale, annuncia l'acquisizione da parte della sua portfolio company Namirial S.p.A. (“Namirial”), leader nella digitalizzazione delle transazioni, di Netheos SAS (“Netheos”), società francese che offre soluzioni software per l’identificazione e l’onboarding digitale.

Netheos, fondata nel 2004 con sede a Montpellier, è uno fra i leader nel mercato francese per l’erogazione di servizi di identificazione e onboarding digitale. L’azienda offre servizi di customer onboarding attraverso una piattaforma integrata che permette la verifica dell’identità, dei documenti e la stipula digitale dei contratti. Il fulcro del servizio offerto da Netheos risiede nella possibilità di assicurare all’utente una procedura snella, grazie alla quale è possibile ottenere un alto tasso di successo delle operazioni, minimizzando il rischio di frodi. Il tutto nel pieno rispetto degli obblighi normativi e regolamentari. Netheos si rivolge principalmente ai settori regolamentati come servizi finanziari e fintech, assicurazioni e real estate.

Namirial, grazie a questa acquisizione, completa la sua offerta affiancando ai suoi servizi di digital trust le soluzioni per l’onboarding e KYC (Know Your Client). La combinazione delle tecnologie di Netheos e dei digital trust services di Namirial aiuterà le aziende a rispondere in maniera efficiente a tutte le esigenze digitali fornendo una best-in-class customer experience che coniuga semplicità, sicurezza e conformità alle norme.

Diversi i vantaggi che derivano dall’acquisizione: i clienti e i partner di Netheos avranno accesso al patrimonio di conoscenze di Namirial nel digital transaction management, compresi i trust services per l’identificazione, autenticazione e l’emissione di certificati ad-hoc per la creazione di firme elettroniche che rispondono ai requisiti previsti dal Regolamento Europeo 910/2014 eIDAS. I clienti e i partner di Namirial potranno invece beneficiare delle soluzioni di identificazione e onboarding digitale, complementari alle già consolidate funzionalità di digital transaction management. Entrambi gli interlocutori delle due realtà beneficeranno di una presenza a livello globale, grazie al presidio di molteplici mercati geografici. Namirial, grazie a questa operazione, rafforza la sua presenza in un mercato strategico come la Francia e i paesi francofoni.

Ambienta ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Namirial a maggio 2020. I primi mesi di investimento hanno coinciso con importanti progressi rispetto a due delle tre direttrici strategiche identificate nel piano di investimento: dalla creazione di un nuovo leadership team affiancando il co- founder Enrico Giacomelli e il management, il rinnovamento dei processi e del sistema di management, la promozione della cultura ESG nel gruppo con il lancio del programma ESG in Action®, per arrivare all’accelerazione data alla crescita internazionale attraverso l’implementazione dell’e-commerce, il lancio di nuovi prodotti e un team commerciale dedicato ai professionisti. Il risultato delle azioni intraprese è stata una rapida crescita di Namirial nel 2020 e nel 2021, confermando un ottimo flusso di cassa e solidi profitti.

Il business di Netheos, come quello di Namirial, ha un impatto ambientale positivo: i software e i servizi di onboarding e di identificazione online permettono infatti di evitare la stampa massiva di documenti e rendono inoltre superflui gli spostamenti per la firma dei contratti. Questa acquisizione è un’ulteriore espressione della volontà di Ambienta di operare nel mercato francese, dove l’ufficio di Parigi aperto nel 2020 ha giocato un ruolo centrale nell’affermare la presenza territoriale e nel conseguente successo di questa operazione.

Massimiliano Pellegrini, CEO di Namirial afferma: “L’ingresso di Netheos in Namirial rappresenta l’evoluzione naturale delle nostre soluzioni e della nostra piattaforma di servizi di digital trust. I clienti che operano in settori regolamentati, specialmente per quanto riguarda i servizi finanziari, hanno manifestato grande interesse verso la possibilità di internalizzare nei propri sistemi soluzioni per l’identificazione e la prevenzione di frodi. Crediamo che questa acquisizione ci permetta di avere un forte vantaggio competitivo rispetto agli altri providers.”

Olivier Détour, Founder e CEO di Netheos ha commentato: "Siamo felici che Namirial abbia investito in Netheos. Condividiamo la strategia di Namirial, focalizzata su una crescita sostenibile a lungo termine e sulla creazione di valore per gli stakeholder. Il portafoglio prodotti congiunto rappresenta un’ottima risposta per soddisfare le necessità del mercato e include anche l’impegno congiunto nell’offerta di soluzioni white-label. L’acquisizione è un fatto positivo per i nostri clienti: il management, il team commerciale e le figure di riferimento rimarranno invariate ma unendo le nostre tecnologie, leader nel settore di riferimento, partner e clienti avranno la possibilità di accedere a risorse difficilmente reperibili.”

Giancarlo Beraudo, Partner di Ambienta afferma “Siamo davvero soddisfatti dell’acquisizione di Netheos, è il primo passo nella nostra strategia M&A che punta ad internazionalizzare ulteriormente Namirial e a promuovere il nostro posizionamento come global leader nei servizi di digital trust che si basa su un DNA paneuropeo autentico.” Aggiunge inoltre“Netheos è il partner perfetto per Namirial, questa acquisizione avrà diversi effetti sinergici per noi e per i nostri clienti accelerando ulteriormente il nostro percorso di crescita.”