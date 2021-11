M5S: Conte, 'chi ci vuole divisi non coglie mai nel segno'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Questa è l'occasione per dimostrare con i fatti come chi ci vuole divisi, chi scrive fandonie sul Movimento, non colga mai nel segno". Così Giuseppe Conte ai cronisti con Ettore Licheri e Mariolina Castellone dopo un incontro.

"Lo avevamo detto, lo avevano detto loro due durante tutto il periodo che ha portato alle votazioni che erano tutte interpreti del nuovo corso del Movimento, interpreti entusiasti. A confermare la sana dialettica che regna nel Movimento che tutti i senatori, tranne due che erano in missione, hanno votato. Questo è il Movimento, questo è il gruppo Senato".