In Senato la giornata per il Prosciutto Veneto Dop con il ministro Patuanelli

Il 5 novembre, su iniziativa del Senatore Antonio De Poli, in Senato, si svolgerà una giornata dedicata ai 50 anni dalla fondazione del Consorzio Prosciutto Veneto Berico-Euganeo DOP. Al mattino, alle ore 12, in Sala Caduti di Nassirya, si svolgerà una conferenza stampa in cui interverranno, dopo i saluti istituzionali del Senatore Questore De Poli, Gianpaolo Lovato (sindaco di Montagnana); Attilio Fontana (presidente del Consorzio Prosciutto Veneto Berico-Euganeo DOP); Gianluca Dall'Aglio (vicepresidente di Confartigianato) e Franco Conzato (direttore Venice Promex).

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, presso la Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva (in piazza Minerva 38), si svolgerà un convegno dal titolo "La cultura della qualità: il Prosciutto Veneto DOP". Dopo i saluti istituzionali del senatore Questore De Poli e del vicepresidente della Provincia di Padova, Vincenzo Gottardo, ad aprire i lavori sarà il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli. Seguiranno gli interventi di Attilio Fontana (Presidente del Consorzio Prosciutto Veneto Berico-Euganeo DOP); Massimo Bressan (presidente Coldiretti provinciale Padova); Luigi Gallo e Stefano Schiavon (Dipartimento agronomia Università di Padova) e Mauro Rosati (Direttore generale Origin Italia). I lavori della conferenza stampa e del convegno verranno trasmessi in diretta streaming al link https://web.tvsenato.it e sul canale You Tube del Senato https://www.youtube.com/user/SenatoItaliano