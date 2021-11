F1: Huelkenberg esclude ipotesi Indycar, 'emozionante ma non ci andrò'

Monaco di Baviera, 4 nov. (Adnkronos) - Il pilota di riserva dell'Aston Martin Nico Huelkenberg ha dichiarato che non ha intenzione di competere in Indycar, dopo aver recentemente testato una delle vetture della serie americana. "È stato emozionante provare una Indycar due settimane fa e sono grato alla Arrow McLaren per questa opportunità. Tuttavia, per motivi personali, ho deciso di non andare avanti", ha twittato il tedesco Huelkenberg.

Huelkenberg ha guidato una Arrows McLaren Indycar al Barber Motorsports Park di Birmingham, in Alabama. Ha vinto la 24 ore di Le Mans nel 2015 ma ha trascorso gran parte della sua carriera agonistica in F1, dove però ha perso il suo posto fisso alla Renault nel 2019. Huelkenberg ha gareggiato in 179 Gran Premi di F1 senza mai salire sul podio. Ha fatto una gara l'anno scorso per sostituire Lance Stroll alla Racing Point.