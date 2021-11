Calcio: Barcellona, Xavi è il nuovo allenatore, domani l'ufficialità

Barcellona, 4 nov. - (Adnkronos) - Xavi Hernandez torna al Barcellona. Secondo qualto riporta 'El Mundo Deportivo', l'ex leggenda blaugrana nella giornata di venerdì diventerà ufficialmente il nuovo allenatore del club, attualmente guidato da Sergi Barjuan, guida tecnica ad interim dopo l’esonero di Koeman. Dopo una giornata ricca di incontri, venerdì mattina Xavi vedrà nuovamente Mohammed bin Khalifa Al Thani, lo sceicco presidente dell'Al Sadd, per negoziare il suo divorzio dal club qatariota che allena dal 2019. Un addio che le parti – visti gli ottimi rapporti – vogliono rendere il più amichevole possibile, tanto che tra le ipotesi c’è quella di organizzare una futura amichevole tra le due società: se però un accordo tra le parti non dovesse essere raggiunto, il Barcellona non aspetterà più e verserà i 5 milioni di clausola per liberare Xavi e farlo così diventare fin da subito il nuovo allenatore blaugrana.