Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "In questo 4 novembre rinnoviamo con emozione la nostra riconoscenza verso coloro che diedero la propria vita per l’Italia e ringraziamo tutte le Forze armate che, ogni giorno, in ogni luogo sono al fianco delle nostre comunità". Lo scrive in un tweet Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera.