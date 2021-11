4 novembre: Meloni, 'eternamente grati a chi sacrificò vita per Italia'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Cento anni fa veniva tumulato il Milite ignoto nell'Altare della Patria. In occasione del terzo anniversario della vittoria della Grande guerra, gli italiani si stringevano attorno a un figlio d'Italia, uno tra i tanti, tantissimi, che diedero la vita per garantire un futuro a questa nostra amata terra. Celebriamo il Milite ignoto, la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, eternamente grati a chi sacrificò la vita per l'Italia". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.