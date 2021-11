4 novembre: Mattarella conferisce a Bandiere Guerra decorazioni Ordine militare Italia (3)

(Adnkronos) - Bandiera di Guerra del sesto Stormo dell’Aeronautica militare - "Prestigioso Stormo dell’Aeronautica militare, dalle gloriose tradizioni, impiegato ripetutamente nei principali teatri di crisi al servizio della Comunità internazionale, in più occasioni sin dal 2014, ha partecipato con il suo personale ed i suoi velivoli all’operazione Prima Parthica sui cieli dell’Iraq, eseguendo missioni di ricognizione aerea diurne e notturne a diretto supporto dell’attività di contrasto al terrorismo islamico in terra irachena. Il coraggio, il valore, le spiccate virtù militari, l’amor patrio, lo straordinario spirito di sacrificio e la professionalità di tutto il personale del Reparto hanno permesso di raccogliere e analizzare dati e immagini su un elevatissimo numero di obiettivi al suolo, fornendo un determinante contributo alla sicurezza della popolazione irachena e delle truppe di Coalizione con straordinari risultati, riscuotendo unanimi apprezzamenti in ambito internazionale". (Cieli dell’Iraq, 2014 - 2020).

Bandiera di Guerra del quarto Stormo dell’Aeronautica militare - "Prestigioso Stormo dell’Aeronautica militare, dalle gloriose tradizioni, impiegato senza soluzione di continuità nei vari teatri di crisi al servizio della comunità internazionale, ha operato nell’ambito dell’operazione Unified Protector in Libia, Inherent Resolve in Iraq e in varie attività di Polizia aerea in zona ai confini dell’area dell’Alleanza atlantica, assicurando la difesa dello spazio aereo italiano e, dal 2004, della Slovenia. Impegnato, in collaborazione con altri Stormi, nell’operazione Prima Parthica ha operato con missioni di ricognizione aerea diurne e notturne a diretto supporto dell’attività di contrasto al terrorismo islamico. Reparto designato ad effettuare operazioni aeree di Personal Recovery in supporto a missioni di recupero e salvataggio di personale rimasto isolato in aere di crisi, assicura la formazione e l’addestramento dei Piloti della Linea Eurofighter".

"Il valore, le spiccate virtù militari, lo straordinario spirito di sacrificio che da sempre contraddistinguono il Personale del quarto Stormo hanno permesso di totalizzare un elevatissimo numero di ore di volo in operazioni reali e missioni addestrative, conseguendo straordinari risultati e riscuotendo unanimi apprezzamenti in ambito internazionale". (Cieli della Libia, dell’Iraq e dell’Alleanza atlantica, 2011 - 2020).