Rdc: Conte, 'abusi danno voce a irresponsabili che vogliono eliminarlo'**

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "I truffatori e i delinquenti che hanno percepito il Reddito di cittadinanza senza averne diritto fanno un torto al Paese e a chi ha veramente bisogno di questo strumento in un momento di grande difficoltà economica. Il Movimento 5 Stelle sostiene operazioni come quelle del Comando interregionale dei Carabinieri 'Ogaden' e del comando Tutela del Lavoro, che hanno scoperto gli abusi di chi non aveva diritto al Reddito". Così su Facebook il leader del M5S, Giuseppe Conte.

"Come M5S - prosegue l'ex premier - abbiamo già sollecitato e ottenuto nuovi interventi nella legge di bilancio per controlli più rigidi e una prevenzione più efficace. Questi abusi sono un insulto alle famiglie in condizioni di povertà, ai lavoratori sottopagati, ai disabili, ai più fragili. Sono un ostacolo per i tanti che vogliono lavorare e che avranno più possibilità di farlo grazie alle modifiche che il M5S sta inserendo sul fronte delle politiche attive e degli incentivi alle assunzioni".

"Chi compie questi abusi finisce anche per dar voce anche a chi, irresponsabilmente - attacca Conte - sogna di eliminare uno strumento di dignità e civiltà che – come riconosciuto anche da organismi internazionali – ha fornito una protezione sociale irrinunciabile durante la pandemia".