Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "La più grande riforma che si può fare in Italia è una riforma presidenziale, ma l'idea di un presidenzialismo de facto imposto dall'alto a me non convince". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio, Mario Draghi.