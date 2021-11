Nuoto: Europei vasca corta, Paltrinieri in finale nei 1500 stile libero con miglior tempo

Kazan, 3 nov. - (Adnkronos) - Gregorio Paltrinieri si qualifica per la finale dei 1500 stile libero ai campionati europei in vasca corta di Kazan. Il 27enne emiliano, primatista mondiale della distanza, tocca in 14'27"35 miglior tempo delle batterie. Alle sua spalle il tedesco Floria Wellbrock (14'29"59) e l'altro azzurro Domenico Acerenza (14'32"56). Vola in finale anche la staffetta 4x50 mista con il secondo crono. Gli azzurri Lorenzo Mora, Federico Poggio, Thomas Ceccon e Leonardo Deplano chiudono in 1'32"98 alle spalle dei padroni di casa della Russia (1'32"69).