Roma, 3 nov (Adnkronos) - La Camera ha approva il Ddl di conversione in legge del del decreto legge con le misure contrasto degli incendi boschivi e di altre misure urgenti di protezione civile. I sì sono stati 337, i no 4, gli astenuti 38. Il provvedimento, già votato dal Senato, è stato approvato in via definitiva.