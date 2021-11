Green pass: Meloni, 'non siamo Cina, difendere libertà manifestazione dissenso'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Sono rimasta oggettivamente molto colpita dal provvedimento di daspo che è stato comminato al sindacalista Stefano Puzzer. Credo che queste non siano reazioni degne di una democrazia. Non siamo la Corea, non siamo la Cina, non siamo i Talebani, non siamo la Turchia, noi siamo l'Italia e in questa nazione c'è il diritto a manifestare il proprio dissenso". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio, Mario Draghi.