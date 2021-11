e-Commerce, su Amazon è record ricerche prodotti per animali domestici

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - Sono gli animali domestici che detengono il primato per il maggior numero di ricerche da parte degli utenti su Amazon.it. In testa compaiono i cani con più del 50% delle ricerche appartenenti a sottocategorie relative a loro e i gatti con quasi il 30% di ricerche. A rilevarlo è stata Witailer, la startup innovativa che aiuta le aziende ad aumentare le vendite online sul canale Amazon e marketplace, che ha analizzato gli acquisti dei prodotti per animali sul colosso dell'e-commerce scoprendo, ad esempio, che il volume stimato di ricerche nell’intera categoria è cresciuto del +15% solo nell’ultimo anno.

Secondo gli ultimi dati di un’indagine promossa da Legambiente, sono tra i 20 e i 30 milioni i cani in Italia, una cifra che scende intorno ai 7 milioni quando si parla di gatti. Complice anche la pandemia infatti, sono sempre di più le case degli italiani che ospitano un animale domestico. In particolare, tra le sottocategorie di 'Prodotti per animali domestic'” con il maggior numero di ricerche negli ultimi dodici mesi, la startup ha trovato i lettini per i cani che contano più dell’11% delle ricerche totali, dove spiccano le ricerche, aumentate di quasi 90 volte rispetto a 12 mesi fa, di 'cucce per cani da interno'); alberi tiragraffi per gatti (8% di ricerche); lettiere per gatti (più del 5% di ricerche con un crescente interesse per le 'lettiere gatto autopulenti').

E ancora. Cercate anche le pettorine per cani (più del 3% di ricerche, dove il brand più ricercato in assoluto per le pettorine è 'Julius-K9') e infine guinzagli per cani (più del 3% di ricerche). Da Witailer sottolineano inoltre che è interessante notare come tra le sottocategorie di 'Prodotti per animali domestici' per le quali si è registrata la maggiore crescita nel volume di ricerche nell’ultimo anno vi sono accessori di abbigliamento per cani come 'cappelli per cani', 'bandana per cani'.